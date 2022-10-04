Son dakika haberi... Servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İtfaiye Kavşağında çarpışan askeri personeli ve öğretmenleri taşıyan servis araçları Ekiplerin araçlar çevresinde inceleme yapması Kazanın ardından kavşakta bekleyen kazazedeler Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı ERZURUM (AA - Erzurum'da askeri... İtfaiye Kavşağında çarpışan askeri personeli ve öğretmenleri taşıyan servis araçları Ekiplerin araçlar çevresinde inceleme yapması Kazanın ardından kavşakta bekleyen kazazedeler Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı ERZURUM (AA - Erzurum'da askeri personel ve öğretmenleri taşıyan servis araçlarının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücüleri belirlenemeyen 25 S 0143 plakalı öğretmenleri taşıyan midibüs ile 25 EB 756 plakalı askerleri taşıyan minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolunun İtfaiye Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Servis aracındaki öğretmenlerin, hizmet içi eğitim semineri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente geldikleri öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir Erzurum İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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