Son dakika haberi: Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (3)
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Gelen son dakika haberlerine göre YASAĞIN NEDENİ, MAĞARADAKİ İÇME SUYU KAYNAĞIYMIŞKaraman'da, emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un, girdikten sonra fenalaşarak öldüğü Maraspoli Mağarası'nın, Ermenek bölgesindeki içme ve sulama suyunun kullanıldığı yer altı kaynağını içinde bulundurduğu, bu nedenle de girişlerin yasak...
YASAĞIN NEDENİ, MAĞARADAKİ İÇME SUYU KAYNAĞIYMIŞ
Karaman'da, emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un, girdikten sonra fenalaşarak öldüğü Maraspoli Mağarası'nın, Ermenek bölgesindeki içme ve sulama suyunun kullanıldığı yer altı kaynağını içinde bulundurduğu, bu nedenle de girişlerin yasak olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci - Güncel