Son dakika haberi: Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (3) Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre YASAĞIN NEDENİ, MAĞARADAKİ İÇME SUYU KAYNAĞIYMIŞKaraman'da, emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un, girdikten sonra fenalaşarak öldüğü Maraspoli Mağarası'nın, Ermenek bölgesindeki içme ve sulama suyunun kullanıldığı yer altı kaynağını içinde bulundurduğu, bu nedenle de girişlerin yasak... YASAĞIN NEDENİ, MAĞARADAKİ İÇME SUYU KAYNAĞIYMIŞ Karaman'da, emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur'un, girdikten sonra fenalaşarak öldüğü Maraspoli Mağarası'nın, Ermenek bölgesindeki içme ve sulama suyunun kullanıldığı yer altı kaynağını içinde bulundurduğu, bu nedenle de girişlerin yasak olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Etci Ermenek Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Emekli öğretmen, girilmesi yasak olan mağarada fenalaşıp, öldü (3) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.