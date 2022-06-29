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Son dakika haberi: Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika haberi: Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3)

Son dakika haberlerine göre Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın cenazesi helikopterle akşam saatlerinde Diyarbakır'a getirildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın cenazesi helikopterle akşam saatlerinde Diyarbakır'a getirildi. Şehit Bayram için 7'nci Kolordu Komutanlığı Hava Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Bayram için düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi'ne bağlı Çınarköy mezrasına getirildi. Şehit Bayram gözyaşları içerisinde burada aile mezarlığında toprağa verildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Abdullah Bayram Diyarbakır Güncel Haberler Son Dakika

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