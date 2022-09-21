Son Dakika | Helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberine göre Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "İlimiz Çardak ilçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

Enkazda inceleme işlemleri sürüyor

Acıgöl yakınlarına düşen helikopterin enkazında polis ve savcının incelemesi sürüyor.

Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında bulunan araziye düşen helikopterde hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi itfaiye ve AFAD ekipleri ile vinç yardımıyla kaldırılan helikopter enkazın altından çıkartıldı.

Hayatını kaybeden mürettebattan 2 kişinin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vali Ali Fuat Atik ve beraberindekilerle alanda incelemelerde bulunduktan sonra ayrıldı.

Vali Atik daha sonra Denizli Devlet Hastanesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerindeki geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

Öte yandan Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kaza hakkında soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "21/09/2022 günü, saat 16: 00 sıralarında bir helikopterin Çardak Hava Limanı yakınlarında düşmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Kaza neticesinde 2 Rus vatandaşı hayatını kaybetmiş; 2'si Türk, 3'ü Rus vatandaşı olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Söz konusu helikopter kazası ile ilgili soruşturma titiz bir şekilde yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.