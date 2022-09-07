Son dakika haberleri! David Keynes hakkında karar

Son dakika gündem haberi... FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan David Keynes hakkında örgütün yapısına ilişkin verdiği bilgiler etkin pişmanlık hükümleri kapsamında...

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan David Keynes hakkında örgütün yapısına ilişkin verdiği bilgiler etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık David Keynes (Alpaslan Demir) katıldı. Amerikan İstanbul Konsolosluğu temsilcileri de duruşmayı takip etti. Duruşma savcısı, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ettiği mütalaasını tekrar etti.

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