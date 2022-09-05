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Son dakika haberi | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI -

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Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.

İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı. Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. İnançer'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik" dedi.

Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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