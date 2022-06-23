Son dakika haberi | Bozdağ: "(Marmaris'teki orman yangını) İlgili bütün birimlerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Tanıtım filminin izlenmesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Ak Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı
Tanıtım filminin izlenmesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel