Son dakika haberi | Bozdağ: "(Marmaris'teki orman yangını) İlgili bütün birimlerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda" - Haberler

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Son dakika haberi | Bozdağ: "(Marmaris'teki orman yangını) İlgili bütün birimlerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Tanıtım filminin izlenmesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Ak Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

Tanıtım filminin izlenmesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye gelişi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

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AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

AK Parti Hisarcık Mamak Güncel Haberler Son Dakika

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