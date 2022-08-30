Son dakika haberi! Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ilçe genelinde 15-30 Ağustos'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi ile 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 281,24 gram esrar, 28,55 gram metamfetamin ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Hasan Gündüz Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler Son Dakika

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