Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Bismil'de asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ilçe genelinde 15-30 Ağustos'ta huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi ile 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 281,24 gram esrar, 28,55 gram metamfetamin ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel

Diyarbakır Hisarcık Bismil Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title