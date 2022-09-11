Son dakika haberi: Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Mustafa Karabulut (43) idaresindeki 09 VA 283 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan Aydın-Muğla kara yoluna çıktığı esnada, Mehmet Şahin (69) yönetimindeki 09 DG 744 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Songül Karabulut (35), Onur Karabulut (9), İpek Karabulut (6) ve Ayşe Şahin (68) yaralandı. Ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Düzyol Mustafa Karabulut Tragger Efeler Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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