Son dakika haberi: Ayağına takılan misina nedeniyle çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı Son dakika habere göre Amasya'nın Suluova ilçesinde ayağına takılan misina nedeniyle apartmanın çatısında asılı kalan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı. Amasya'nın Suluova ilçesinde ayağına takılan misina nedeniyle apartmanın çatısında asılı kalan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı. Orta Mahalle'de bir apartmanın çatısında kuşun asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına çıkan itfaiye ekibi, kuşu aldı. Ayağına takılan misina nedeniyle uçamadığı belirlenen karga, misinadan kurtarıldı. Uçamadığı belirlenen karga, İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü. Karga, veteriner tarafından tedavi edildikten sonra serbest bırakılacak. AA / Seyfullah Uzun - Güncel İtfaiye Suluova Amasya Karga Güncel Haberler Son Dakika

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