Son dakika haberi... 'Arazi' nedeniyle tartıştığı bacanağını tüfekle öldürdü Güncel Haberler Son dakika haberler: İZMİR'in Aliağa ilçesinde Ali Balcı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı H.T. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. İZMİR'in Aliağa ilçesinde Ali Balcı, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bacanağı H.T. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde Karakuzu Mahallesi Değirmanbaşı mevkisinde meydana geldi. H.T. ile Ali Balcı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzenine H.T., yanında bulunan av tüfeğiyle bacanağı Ali Balcı'ya ateş açtı. Balcı kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 çocuk babası Balcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, H.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak Ali Balcı Aliağa İzmir Balcı Güncel Haberler Son Dakika

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