Son dakika haberi | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 30 kök Hint keneviri, 28 kök skunk bitkisi ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli İ.S'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sezen Gürbüz Korkuteli Hisarcık Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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