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Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Olgay Güler - Güncel
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Son dakika haberi... Annesi içerideyken, evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE'de, annesi Saliha Birincibubar'ın (60) içinde olduğu evi benzin döküp, ateş veren Ünal Deniz (43), tutuklandı.

EDİRNE'de, annesi Saliha Birincibubar'ın (60) içinde olduğu evi benzin döküp, ateş veren Ünal Deniz (43), tutuklandı. Vücudunda ikinci derece yanıklar olan Birincibubar'ın ise İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavisi sürüyor.

Olay, dün Talatpaşa Mahallesi Jandarma Mehmet Bahçın Sokak'ta meydana geldi. Annesi Saliha Birincibubar ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal Deniz, iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki evine içi benzin dolu bidonla geldi. Annesinin de evde olduğu sırada tüm eşyalara benzin döküp, ateşe veren Deniz ardından kaçtı. Evden alevlerin çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada güçlükle evin bahçesine çıkan Saliha Birincibubar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen Birincibubar, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, olayın ardından "Evi yaktım, gidin söndürün" diyerek kaçan Ünal Deniz'i yakaladı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz, gazetecilerin, "Evi neden yaktın?" sorusuna, "Hayır, yok öyle bir şey" yanıtını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal Deniz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Ünal Deniz İstanbul Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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