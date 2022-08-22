Son dakika haberi! Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı Güncel Haberler Son dakika habere göre Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı. Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı. Çaydibi köyünde yaşayan Seyfullah Güney, yerde yaralı halde duran şahini fark etti. Yetkililere haber veren Güney, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti. Ayaklarının kırık olduğu anlaşılan ve ilk müdahalesi yapılan şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Tevfik Öztürk Çaydibi Amasya Güncel Haberler Son Dakika

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