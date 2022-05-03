Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret

ADALET Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, cezaevi personelini taşıyan servise yönelik bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan servise yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Kuş, daha sonra Bursa E ve H tipi cezaevlerine de giderek personelle bayramlaştı.