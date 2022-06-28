Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye...
AA - Betül Yürük - Güncel
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Son dakika haberleri: ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi
AA / Betül Yürük - Güncel