Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... Son dakika haberleri: ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi AA / Betül Yürük - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Teksas Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... - Haberler

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