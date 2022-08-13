Son dakika haberi... ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir Son dakika haber... ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi. ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi. Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Chautauqua Enstitüsü, AA tarafından görüntülendi. Güncel AA / Tayfun Coşkun Tam Gemi Şok Denemeleri Salman Rüşdi New York Güncel Haberler Son Dakika

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