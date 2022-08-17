Son dakika haber: Yozgat'a şehit ateşi düştü (2) Güncel Haberler Son dakika haber: SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, Ankara GATA'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in cenazesi, Ankara GATA'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi. Şehit Özdemir için ilçe meydanında tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in ikindi namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz Gazi Özdemir Ankara Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

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