YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Yaylacı (19), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. MALATYA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Murat Yaylacı (19), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Topsöğüt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sivas yönüne gitmekte olan Saltuk Burahan Ş. yönetimindeki 09 LJ 066 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Yaylacı'ya çarptı. Yaylacı çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzenine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaylacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Murat Yaylacı'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Topsöğüt Güncel Haberler

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