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Son dakika haber... Yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı

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Son dakika haber... Yangın söndürme tüpünden 2,7 kilo uyuşturucu çıktı

Son dakika gündem haberi... MANİSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreste ve araçtaki yangın söndürme tüpüne gizlenen 2 kilo 709 gram uyuşturucu ile elektronik terazi ve tabanca ele geçirildi; 4 kişi ise gözaltına alındı.

MANİSA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen adreste ve araçtaki yangın söndürme tüpüne gizlenen 2 kilo 709 gram uyuşturucu ile elektronik terazi ve tabanca ele geçirildi; 4 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa'da satışı yapılmak üzere ilçenin Muradiye Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Muradiye'de, dün saat 21.30 sıralarında, belirlenen adreste yapılan aramada S.Ö. (20), M.S. (30), M.A.K. (41) ve Y.E. (26) yakalandı. Adreste ve Y.E.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, araç içi yangın söndürme tüpüne gizlenen 2 kilo 709 gram uyuşturucu, elektronik terazi takımı ve aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

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