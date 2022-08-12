Son dakika haber! Vali Yazıcı, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından vurulan 2 polisi ziyaret etti (2)
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Son dakika haberine göre TUTUKLANDIAntalya'da aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri adreste polis memurları H.A. ve S.Ö.'yü tabancayla bacaklarından vuran Fırat A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri adreste polis memurları H.A. ve S.Ö.'yü tabancayla bacaklarından vuran Fırat A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel