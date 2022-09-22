Son dakika haber... Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nın anısına yapılan Motherland (Anavatan) heykeli Güncel Haberler Son dakika haberine göre Ukrayna bayrağı Anavatan Heykeli Bayrak Heykelin farklı açıdan çekilmiş görüntüleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen "Motherland" (Anavatan), dünyanın en büyük 20 heykeli arasında yer alıyor. Ukrayna bayrağı Anavatan Heykeli Bayrak Heykelin farklı açıdan çekilmiş görüntüleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen "Motherland" (Anavatan), dünyanın en büyük 20 heykeli arasında yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Metin Aktaş Ukrayna Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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