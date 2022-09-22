Son dakika haber... Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nın anısına yapılan Motherland (Anavatan) heykeli
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Son dakika haberine göre Ukrayna bayrağı Anavatan Heykeli Bayrak Heykelin farklı açıdan çekilmiş görüntüleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen "Motherland" (Anavatan), dünyanın en büyük 20 heykeli arasında yer alıyor.
Ukrayna bayrağı
Anavatan Heykeli
Bayrak
Heykelin farklı açıdan çekilmiş görüntüleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen "Motherland" (Anavatan), dünyanın en büyük 20 heykeli arasında yer alıyor.
Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel