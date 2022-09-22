Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nın anısına yapılan Motherland (Anavatan) heykeli

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre Ukrayna bayrağı Anavatan Heykeli Bayrak Heykelin farklı açıdan çekilmiş görüntüleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen "Motherland" (Anavatan), dünyanın en büyük 20 heykeli arasında yer alıyor.

Ukrayna bayrağı

Anavatan Heykeli

Bayrak

Heykelin farklı açıdan çekilmiş görüntüleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer alan ve Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen "Motherland" (Anavatan), dünyanın en büyük 20 heykeli arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Kiev Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title