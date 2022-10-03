Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Güncel Haberler

Son dakika haber | Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Somali'nin Beledveyne şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında bölgesel yönetim yetkililerinin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Karaca - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Somali Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title