Son dakika haber: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıttı Son dakika gündem haberine göre Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Melike Hatun Camisi'nde lokma dağıttı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, Melike Hatun Camisi'nde lokma dağıttı. Cuma namazı sonrasında cami avlusunda şehitler için dağıtılan lokmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinliği ilişkin AA'ya açıklamada bulunan TÜGŞAV İkinci Başkanı Kaan Şimşek, 15 Temmuz'un 6'ncı yılında gün boyu çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi. Şimşek, "Sabah şehitlik ziyaretleri yaptık. 15 Temmuz şehitlerimizin çeşitli mezarlıklarda bulunan kabirlerini ziyaret edip, dualarımızı yaptık. Ardından gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliklere katıldık. Bugün de burada cuma namazını kılıp halkımıza, vatandaşlarımıza şehitlerimiz adına döktürmüş olduğumuz lokmanın dağıtımını yapıyoruz." dedi. 15 Temmuz akşamı halkın meydanlarda olduğunu hatırlatan Şimşek, 15 Temmuz'un ve şehitlerin unutulmaması için düzenlenen etkinlikler kapsamında, bu gece, selaların okunmasının ardından Kızılay ve çevresinde, "Şehide Saygı Konvoyu" oluşturacaklarını kaydetti. AA / Harun Kutbe - Güncel Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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