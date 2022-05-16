Son dakika haberi | Trafik kazasında ölen genç kızın restoran hayalini ailesi yaşatacak - Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Kübra Karabaş'ın ailesi, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı görüşü sonrası başlattıkları hukuk mücadelesini sürdürürken kızlarının restoran açma hayalini yaşatmak için çalışıyor.

Geçen yıl 26 Şubat akşamı staj yaptığı restorandan çıkan ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndeki tramvay durağından karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Kübra Karabaş'a Balçova'dan Konak yönüne giden Ömer A'nın kullandığı araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karabaş, aynı yönde seyreden Yıldırım C'nin kullandığı otomobilin altında bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Karabaş'ın öldüğünü tespit etti.

Kızlarının ölümüyle büyük bir acı yaşayan aile, savcılığın iki sürücü hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" yönündeki kararıyla sarsıldı.

Ailenin yaptığı itirazı haklı bulan İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise kararında, olay anına ilişkin görüntüler incelenmeden bilirkişi raporu düzenlendiğini, genç kızın kırmızı ışıkta karşıya geçtiği ancak kazaya karışan sürücülerin hız sınırına uyup uymadıklarının belli olmadığı, sürücülerin hız sınırları içinde fren yaparak kazayı engelleyebileceklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Mahkeme, ek rapor alınarak tanık beyanları ile birlikte soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

"Ralli caddesi mi orası"

Mahkemenin kararıyla hukuk mücadelesini sürdüren anne Sadiye Karabaş, AA muhabirine, adalet istediklerini söyledi.

Olay günü saat 20.30'da kızının kendisine mesaj atarak iş yerinden çıktığını söylediğini, daha sonra uzun süre kızına ulaşamadığını anlatan Karabaş, polis merkezinden gelen telefonla hayatlarının karardığını anlattı.

Karabaş, şöyle devam etti:

"Evladım geri gelmeyecek ama bunu yapan cezasız kalmasın. Ralli caddesi mi orası? Hız limitini aşmayıp dikkatli kullanırsa bir insan, görür. Orası çok aydınlık bir cadde. Bu kadar hızlı gitmeseydi dururdu. Durup müdahale edebilirdi. İlk çarpan 30-40 metre sonra durmuş. Bir kadın görmüş trafikteymiş, zıpladığını görmüş. O aramış ambulansı. Arayan o, çarpan da değil. Çarpan olsa bir koştursa..."

Liseyi bitirmeye hazırlanan evladıyla kurduğu hayalleri unutamadığını söyleyen Karabaş, kızının üniversitede gastronomi okumayı hedeflediğini dile getirdi.

Karabaş, şunları söyledi:

"'Okulumu bitireyim diplomamı alayım aile restoranı açalım. Yemekleri ben yapayım sen hamur işlerini yap. Beraber bu işe girelim' diyordu. Babası da zaten hastalandığı için erken emekli oldu. İşsiz kaldı. Çok istiyordu, bir mekanı olsun. Şimdi dayısı bir mekan açmak üzere. Adını yaşatacağız orada. Dayısı onun adına açacak. Kızım hep takdirle bitirdi okulu."

Görüntülerin silindiği cevabı

Avukat Cengiz Demirci de olay sonrası görüntülere ulaşma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını, görüntülerin aylık olarak tutulup silindiği cevabını aldıklarını ifade etti.

Savcılığın kararına itiraz sonrası soruşturmanın tekrar başladığını aktaran Demirci, şöyle konuştu:

"Saatte 70 kilometre hız sınırı olan bir yolda bu sınıra uyulması halinde bir aracın 52 kiloluk bir insana çarparak 30,4 metre yolun sağına atması fizik kurallarına göre imkansızdır. Dosyadaki tanık ifadelerinde sabit olduğu üzere yolun sağından aşırı hızlı ve makas atarak gelen ikinci bir aracın duramayarak küçük kızın üzerinden geçtiği de tartışmasızdır. Olayın peşini bırakmaya niyetli değiliz."