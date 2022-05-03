Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Tokat'ta bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

Son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Çalca köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca Ç.K. (66) ile yeğeni Atilla K. (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Atilla K'ye tabancayla ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Atilla K'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, kaçan Ç.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title