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Son Dakika | SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER KARIŞTI

Son dakika haberi: Sultangazi'de parkta kavga eden çocukların kavgasına aile büyükleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Sultangazi'de parkta kavga eden çocukların kavgasına aile büyükleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavga da 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir parkta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Parkta buluna çocukların anneleri de tartışarak kavgaya tutuştu. Kavgadan haberdar olan diğer aile bireyleri de parka gelerek kavgaya dahil oldu. Onlarca kişinin kavgası caddeye taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekince takviye ekip geldi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayda 1'i polis 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi kavga Güncel Haberler Son Dakika

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