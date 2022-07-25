Son dakika haber! Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Son dakika haber! Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

E.B. (42) yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, Malatya-Gürün kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki S.K. (18) ve E.E. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.B'nin cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Malatya Gürün Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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