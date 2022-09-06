Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Güncel Haberler HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi. HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi. Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yakalama kararı verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2 Eylül'de Silivri'de bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı. Güzel ile aynı araçta bulunan A.G.'nin 'Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal', F.D.'nin ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Adıyaman Eylül Güncel Haberler

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