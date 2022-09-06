Üye Girişi
Haberi Paylaş

Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi.

HDP'li Semra Güzel'le aynı araçta yakalanan şüpheliler A.G. ile F.D. adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında yakalama kararı verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 2 Eylül'de Silivri'de bir dinlenme tesisinde gözaltına alındı. Güzel ile aynı araçta bulunan A.G.'nin 'Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal', F.D.'nin ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından adli kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Semra Güzel Adıyaman Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title