Son dakika haber: Şehit Uzman Çavuş Koca, son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberlerine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26), memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde toprağa verildi. TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26), memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesi, bugün Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Annesi Yasemin Koca, babası Bayram Koca ve 2 kardeşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Koca'nın naaşı daha sonra törenin yapılacağı mahalle mezarlığı önüne getirildi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, askeri erkan, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Ağabey Ali Koca, şehit kardeşinin bordo beresini taktı. Şehit Koca'nın cenazesi, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ 1'i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın, ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği öğrenildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın, yılsonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi. Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel Mustafa Koca Konya Irak Güncel Haberler Son Dakika

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