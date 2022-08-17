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Son dakika haber | Şehit Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Son dakika haber | Şehit Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

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Son dakika haberi... Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin Yenidoğan Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Ferdane ve baba Ali Özdemir'e acı haberi verdi.

Belediye ekipleri tarafından eve Türk bayrakları asıldı, bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA / Güncel

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