Son dakika haber | Seferihisar'da başına ağaç dalı düşen kişi öldü
Son dakika haberler... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, ormanda çalışırken başına ağaç dalı düşen 54 yaşındaki Hüsnü Tekelioğlu, hayatını kaybetti.
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, ormanda çalışırken başına ağaç dalı düşen 54 yaşındaki Hüsnü Tekelioğlu, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Beyler Mahallesi'nde, odunculuk yapan Tekelioğlu'nun başına ormanda çalıştığı esnada ağaç dalı düştü.
Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırılan Tekelioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Cemrecan Tutar - Güncel