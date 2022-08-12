Son dakika haberleri | Sarıyer'de alkol tartışmasında Bürkan Kocaacar'ı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi Gelen son dakika haberlerine göre SARIYER'de çay bahçesinin önünde alkol almaması için uyardığı Bürkan Kocaacar'ı öldüren Serkan D. gözaltına alındı. SARIYER'de çay bahçesinin önünde alkol almaması için uyardığı Bürkan Kocaacar'ı öldüren Serkan D. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 18.20'de Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Çay bahçesi işleten Bürkan Kocaacar, parkta alkol alan Serkan D.'yi uyardı. Bunun üzerine Serkan D. ve Bürkan Kocaacar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan D. kavga sırasında cebindeki bıçağı çıkararak Bürkan Kocaacar'ı kalbinden bıçakladı. Kocaacar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kocaacar hayatını kaybetti. Kavga sırasında bacağından yaralanan Serkan D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serkan D. tedavisinin ardından emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Büyükdere Sarıyer Çay Güncel Haberler Son Dakika

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