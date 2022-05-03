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Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

AA - Abdullah Akkurt - Güncel
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdurrahman Argündoğan idaresindeki 63 ADA 209 plakalı motosiklet, Meydankapı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Argündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Abdullah Akkurt - Güncel

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Haberler

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