Son dakika haber... Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri... Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekrem Oba Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu A.N. (14) ders bitiminde sınıftan çıktığı esnada baygınlık geçirdi. Öğrenciye müdahale eden öğretmenler, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Okula gelen ekiplerce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Servisine kaldırılan öğrenci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi SEAH Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderilen A.N'nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Arifiye Sakarya Suriye Oba Güncel Haberler Son Dakika

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