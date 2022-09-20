Son dakika haber! Özalp'ta samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Gelen son dakika haberine göre Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İlçenin Çamurlu Mahallesinde Salih Özgür'e ait samanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, samanlıktaki yüklü miktarda saman, tezek ve odun kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel