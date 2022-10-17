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Son dakika haber! Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti(2)

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Son dakika haber! Oyuncu Demiray Erül, hayatını kaybetti(2)

Son dakika haberler: TOPRAĞA VERİLDİBodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren oyuncu Demiray Erül, ikindi namazının ardından Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren oyuncu Demiray Erül, ikindi namazının ardından Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ortakent Mezarlığı'nda defnedildi. Erül'ün cenaze törenine ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı. Bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazede duygusal anlar yaşayan Erül'ün eşi Mevhibe Erül, "Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. İnsanları hep seviyordu, burada onu da sevenler zaten. Başka söyleyecek sözüm yok, acım büyük" dedi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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