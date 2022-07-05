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Son dakika haber... Ordu'da doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haber... Ordu'da doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre ORDU'da hastane acil servisinde pratisyen hekim Dr. Aykut Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Güzel (19), tutuklandı.

ORDU'da hastane acil servisinde pratisyen hekim Dr. Aykut Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Güzel (19), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Hastaneye gelen Gökmen Güzel, iddiaya göre bir başka hastaya müdahale eden doktorlardan 'ben daha acilim' diyerek, önceliğin kendisine verilmesini istedi. Bu sırada Güzel ile hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim  Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen Güzel, Yılmaz'ı darbetti. Beyaz kod ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Gökmen Güzel'i gözaltına aldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güzel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökmen Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Aykut Yılmaz Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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