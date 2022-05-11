Son dakika haber! Öğrencilerin tasarladığı kuş evleri Selimiye Vakıf Müzesi bahçesine asıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de anaokulu öğrencilerinin tasarladığı kuş evleri, Selimiye Camisi ve Külliyesi'nde bulunan Selimiye Vakıf Müzesi bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri bahçeye gelerek, tasarladıkları kuş evlerini ağaçlara astı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ali Mehmetçik Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Vakıf Haftası'nın temasının "Vakıf medeniyetinde sosyal politikalar, sosyal yardımlar ve paylaşma geleneği" olarak belirlendiğini söyledi.

Haftanın temasına uygun etkinlikler yaptıklarını belirten Oğuz, "Projemiz, bugün için küçük ancak gelecek için büyük bir adımdır. Anaokulu öğrencilerimize hayvan sevgisini, hayvanları koruma kültürünü aşılarken, bunu vakıf ruhuyla gerçekleştirmek istedik. Bu amaç kapsamında çocuklarımızın tasarladığı kuş evlerini Selimiye'nin gölgesinde bulunan müzemize astık." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da öğrencileri duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Etkinlikte, öğrencilere boyama kitabı ve kalem seti hediye edildi.