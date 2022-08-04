Son dakika haber... Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında hasar oluştu. Muğla'nın Ortaca ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında hasar oluştu. Sarıgerme Mahallesi'nde bir inşaat firmasında çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında, 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.??????? Güncel AA / Ali Rıza Akkır Sarıgerme Ortaca Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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