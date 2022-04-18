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Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım

AA - Sefa Şahin - Güncel
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Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bunlar bizim al bayraklılar. Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, "İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar" marşı da yer aldı.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel, Haberler

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