Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış... - Haberler

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Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış...

AA - Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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Son dakika haber | Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış...

Son dakika haberi... Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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