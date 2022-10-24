Hafif ticari araç yol kenarındaki üzüm bağına devrildi: 2 çocuk hayatını kaybetti
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Manisa'da hafif ticari aracın üzüm bağına devrildiği ve 7 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti.
Sarıgöl ilçesindeki Bilal B'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
7 YARALI
Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
2 ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel