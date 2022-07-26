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Son dakika haber! Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Malkara'da bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberlerine göre Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Makara- Keşan D110 Karayolu'nda S. B. (34) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Malkara çıkışındaki kavşaktan çıkış yapan A.K'nın kullandığı 34 ZN 0211 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle otomobilde bulunan Aynur K. yaralandı. Yaralı ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

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