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Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 651 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Doğanşehir Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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