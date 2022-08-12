Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberine göre Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 651 kök Hint keneviri ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Orhan Yoldaş Uyuşturucu Ticareti Doğanşehir Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.