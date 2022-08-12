Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika gündem haberine göre Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 651 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel