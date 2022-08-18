Son dakika haber | Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise birçok örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Jandarma Akçadağ Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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