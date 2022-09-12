Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Malatya'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 501 sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Son dakika haber! Malatya'da tarihi eser operasyonunda 4 bin 501 sikke ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 bin 501 sikke ile kitap, heykel, kolye ve 2 yüzüğü satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 bin 501 sikke ile kitap, heykel, kolye ve 2 yüzüğü satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde il dışından kente gelen 3 zanlının, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde tarihi eser satacağını tespit etti.

Jandarma ekipleri, operasyon düzenleyerek şüphelilerin aracını durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 501 sikke, birer kitap, heykel ve kolye ile 2 yüzük ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Jandarma Malatya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title