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Son dakika haber: Malatya'da otoparkta bıçaklanan kişi öldü

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Son dakika haber: Malatya'da otoparkta bıçaklanan kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Malatya'da bir otoparkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da bir otoparkta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi'ndeki otoparkta yerde yatan ve kanaması olan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bıçaklanan Cahit Varol'un (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına aldığı Z.A'yı (17) Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Zanlının da bıçakla yaralandığı ve tedavi için özel bir hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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