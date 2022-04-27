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Son dakika haber | Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika haber | Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Malatya'da, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesinde meydana gelen kasten yaralama, iş yerinden hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C, H.T, S.G, B.K. ve M.B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Haberler

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