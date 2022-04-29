Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyinden askeri birliklere 'izinsiz faaliyette bulunmama' talimatı

Libya Başkanlık Konseyi, askerlere Konseyin izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmamaları talimatı verdi.

Libya merkezli "Marsad" kanalının haberine göre, Libya Başkanlık Konseyi, son dönemde ülkede yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Başkomutan sıfatı ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin imzasını taşıyan talimatta, "Başkanlık Konseyi, tüm askeri birlik ve oluşumları Konseyin önceden izni olmadan hareket etmemeleri konusunda uyarıyor." ifadelerine yer verildi.

Libya Savunma Bakanlığı da 3 Mart'ta bünyesindeki askerlere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı vermişti.